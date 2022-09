Aa en Hunze zet oude gemeentehuis Gasselternijveen opnieuw in de verkoop

Het voormalige gemeentehuis van Gasselternijveen gaat voor de tweede keer in de openbare verkoop. Daarmee zet de gemeente Aa en Hunze een belangrijke stap richting de bouw van appartementen voor senioren in het monumentale pand.

De plannen voor de ombouw naar zorgappartementen zijn bedacht door dorpscoöperatie De Brug. Die zijn volgens de coöperatie hard nodig om ouderen de kans te geven om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. De huizen die vrijkomen, komen dan weer beschikbaar voor starters of andere woningzoekenden.

Inmiddels heeft De Brug een investeerder gevonden die wel aan de slag wil met seniorenwoningen in en rondom het Rijksmonument. Aa en Hunze mag het gemeentehuis alleen niet zomaar aan die ontwikkelaar verkopen. De gemeente is bij wet verplicht om anderen ook de kans te geven het gemeentehuis te kopen.

De Brug maakt zich er geen zorgen over dat het pand nu door iemand anders wordt weggekocht. "We zijn juist heel enthousiast dat er schot in de zaak komt. En dat is de ontwikkelaar ook", vertelt Jan Willem Koops van de dorpscoöperatie. De Brug stuurde in juni een boze brief naar de gemeenteraad, omdat de gemeente het dorp volgens hem veel te lang liet wachten.