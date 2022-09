Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Stoofperen plukken, een dagje in de gevangenis, naar orgels luisteren, archeologisch onderzoek doen of naar sterren speuren; dat kan dit weekend allemaal in Drenthe. Hieronder een greep uit het aanbod aan uitjes in onze provincie.

Bajesdag

Het Gevangenismuseum organiseert zaterdag een Bajesdag. Bezoekers kunnen ervaren wat er gebeurt als je de wet overtreedt: van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna.

Bekogel de gevangenis-ME, laat je besnuffelen door een drugshond, woon een echte rechtszaak bij of neem een kijkje in een cellenbus of een echte gevangenis. Ook de Brandweer Veenhuizen is erbij en het Politie Orkest Noord-Nederland treedt op! Exclusief voor de Bajesdag opent het Arbeidscomplex van gevangenis Esserheem de deuren, zodat je kunt zien wat gedetineerden allemaal maken in de gevangenis.

Van 10.00-17.00 uur, entree 5 euro.

Quilt- en keramiekexpositie

De quilt- en de keramiekgroepen van wijkvereniging De Weide in Hoogeveen organiseren een grote expositie in wijkgebouw De Weideblik. In de grote zaal op de begane grond, de hal en 2 zalen op de eerste verdieping zijn ongeveer 150 quilts te zien zijn. In elke ruimte zullen ook keramieken objecten te zien zijn. De quiltgroepen geven demonstraties handquilten en machinaal quilten. In de keramiekruimte op de begane grond worden demonstraties keramiek draaien op de draaischijf gegeven.



Zaterdag van 10.00 -17.00, zondag van 13.00- 17.00 uur. De toegang is 5 euro.

Perenpluk en stoofperenfeest

Al sinds de jaren '30 van de vorige eeuw worden de stoofperen van de Dokter Larijweg verkocht aan liefhebbers. Je moet de peren zelf plukken, dat kan nadat je een boom per opbod hebt gekocht van de veilingmeester. Deze begint 's ochtends om 9.00 uur ter hoogte van Dokter Larijweg 1 en loopt gedurende de dag de hele Dokter Larijweg af om alle 1200 bomen te veilen. Allemaal hoogstam stoofperen van oude rassen.

Op een aantal boerenerven zijn kleine markten met vooral landelijke en eigengemaakte producten. Voor kinderen is er een speciaal kindererf, met allerlei leuke activiteiten en spelletjes. Tussen de erven rijdt een "heen en Peer", huifkarren, waar tegen een geringe vergoeding gebruik van gemaakt kan worden. Het Stoofperenfeest is van 11.00 uur tot 16.00 uur

Orgelpromenade

Op zaterdagmiddag staan in het centrum van Assen de orgels van 5 kerken in de schijnwerpers. De Orgelkring Assen organiseert dan een orgelwandeling langs deze orgels die op loopafstand van elkaar liggen. Er wordt steeds kort iets over achtergronden van de orgels en kerken verteld en er zijn korte concerten en orgeldemonstraties door voornamelijk Asser organisten.

Van 13.00-17.00 uur. Kijk op de website van de Orgelkring voor het programma.

Archeologen in Hunebedcentrum

In het Hunebedcentrum laten verschillende archeologen je zien hoe archeologen opgraven en wat zij daarvan leren. Jong en oud zijn van harte welkom om het pas geopende opgravingsterrein, dat gebaseerd is op recente opgravingen in Borger, te bezoeken. Kinderen kunnen samen met de archeologen onderzoek doen naar het verleden. Neem met een microscoop een kijkje naar de planten die groeiden in de prehistorie of ontdek welke dieren er al waren in de tijd van de Hunebedbouwers. Je kunt zelf op ontdekking uit, maar ook vragen stellen en je eigen vondsten meenemen om te laten zien aan de archeologen.

Zaterdag en zondag 11.00-17:00 uur.

Open dag ASTRON

Wat is een radiotelescoop en hoe werkt hij? Hoe kun je een zwart gat zien? Hoe kun je overdag ook naar de sterren kijken? Als je benieuwd bent naar het antwoord op deze en nog veel meer astronomievragen kom dan zondag op de open dag van ASTRON in Dwingeloo. Kom kijken hoe we onze eigen instrumenten ontwikkelen, voer spannende experimenten uit en neem een kijkje in een echte radiotelescoop.