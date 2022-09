Vervoersverboden na twee nieuwe gevallen van vogelgriep in Groningen

Bij onder meer Gieten, Gasselternijveen en Annen in de gemeente Aa en Hunze geldt een vervoersverbod voor pluimvee, omdat in Wildervank (gemeente Veendam in Groningen) vogelgriep is geconstateerd.

Ook in Zuidwolde in Groningen is vogelgriep vastgesteld. De zone van het vervoersverbod vanwege die vogelgriep heeft nauwelijks effect voor Drenthe. Alleen de Hoornseplas ligt in het vervoersverbod.

Vanwege de vogelgriep in Wildervank worden daar ongeveer 15.000 leghennen geruimd, bij de vogelgriep in Zuidwolde gaat het om zo'n 28.000 vleeskuikens.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor onder meer mest van vogels. Daarnaast gelden er regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden.