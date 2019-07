Kamsalamanders profiteren van de droogte

hier

Poelen die normaal gesproken niet zo snel droogvallen, zien het water in een extreem droog jaar wel verdwijnen. Dat geeft amfibieënpopulaties de kans om zich te herstellen. In een poel in het Dwingelderveld lijkt dit inderdaad het geval, aldus deelnemers aan een excursie van RAVON In april vorig jaar gingen studenten toegepaste biologie al op zoek naar amfibieën in een van de poelen op het Dwingelderveld. eDNA onderzoek had de aanwezigheid van de kamsalamander aangetoond, maar de studenten vonden slechts één kleine watersalamander en geen enkele kamsalamander. Tiendoornige stekelbaarzen waren er daarentegen volop.Voor het lot van de kamsalamander was dat geen goed teken, aangezien stekelbaarzen en andere vissen de eitjes van dit zeldzame amfibie opeten. Eerder legde boswachter Daan Vreugdenhil al uit waarom grote droogte dan gunstig kan zijn."Vissen die anders de eitjes van bijvoorbeeld kamsalamanders opeten, gaan dood als een poel opdroogt. Als deze poel zich van de winter weer vult met water, dan kruipen de salamanders die hier in de omgeving van de poel overwinteren, terug het water in om eitjes te leggen. En dan komen er allemaal jonge salamandertjes uit."Zo lijkt het inderdaad gegaan te zijn. Dit jaar vond de studentenexcursie opnieuw plaats. Tijdens de eerste scheppoging was het al meteen raak: een kamsalamander. De totale opbrengst bedroeg een mannetje, een vrouwtje en tientallen larven. Stekelbaarzen werden niet meer gevonden.Uit onderzoek naar kamsalamanders in de uiterwaarden bij Wageningen blijkt dat de timing van de droogte wel erg belangrijk is voor de overleving van kamsalamanders. Waar in het voorjaar nog kamsalamanders en eitjes aangetroffen werden, bleek onlangs dat de poel zo goed als volledig drooggevallen was. Kamsalamanders werden er niet meer gevonden. Droogte in het voorjaar is dus ook voor de kamsalamander niet goed.