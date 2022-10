Herinneringscentrum Kamp Westerbork staat stil bij ontruiming Joodse werkkampen

Vandaag is het tachtig jaar geleden dat de Joodse werkkampen in Nederland werden ontruimd. De Joodse dwangarbeiders werden in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 onder bewaking naar kamp Westerbork gebracht. Ook hun gezinsleden werden opgehaald. In totaal ging het om 12.000 mensen. Kamp Westerbork raakte met de nieuwe gevangenen die nacht overvol.

In de dagen en weken daarna werden de meeste mensen gedeporteerd en vermoord in de vernietigingskampen. "Het begon allemaal met de Joodse werkkampen", vertelde Niek van der Oord van de Stichting Joodse Werkkampen in 2019 tegen RTV Drenthe. "Die waren het voorportaal voor Kamp Westerbork en de vernietigingskampen in het Oosten."

Door de steeds strengere anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter werden Joodse mannen ontslagen of raakten ze hun bedrijf kwijt. Vanaf januari 1942 kwam het bevel om Joodse werklozen over te brengen in kampen die in de jaren dertig waren opgezet door de Nederlandse regering in het kader van de werkverschaffing. In Drenthe waren veertien Joodse werkkampen, in heel Nederland meer dan veertig.