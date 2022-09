OM neemt bedrijven van Drentse hoofdverdachte witwaszaak onder de loep

Ook de bedrijven van de 58-jarige Theo E. uit Gasteren in de witwaszaak worden door het Openbaar Ministerie onder de loep genomen. Dat laat een woordvoerder van het OM desgevraagd weten.

De 58-jarige Drentse hoofdverdachte wordt verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Er zijn volgens justitie "grote bedragen aan contant geld in beslag genomen".