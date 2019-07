Staat toch deels aansprakelijk voor Srebrenica-drama

De enclave werd indertijd beveiligd door Dutchbat. De militairen van Dutchbat waren onder meer gelegerd op de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. De enclave werd zwaar bedreigd door de Bosnische Serviërs, waarna Dutchbat genoodzaakt was zich over te geven en te vertrekken.Dutchbat stuurde 350 mannen van de basis, hoewel het wist dat de 350 mannen die van het terrein werden afgestuurd gevaar liepen op mishandeling en de dood, aldus de Raad.Dutchbat had de mannen volgens de Hoge Raad de keuze moeten bieden op de compound te blijven. Door die keus niet te geven ontnam Dutchbat hun de kans uit de handen van de Bosnische Serviërs te blijven.Die kans was weliswaar klein, maar wás er wel. De Hoge Raad schat die kans nu op tien procent, nadat eerder het gerechtshof die kans op dertig procent schatte. De Staat is daarom aansprakelijk voor tien procent van de schade die de nabestaanden hebben geleden. De nabestaanden kunnen die schade op de Staat verhalen.De Bosnische Serviërs hadden waarschijnlijk ontdekt dat er mannelijke vluchtelingen op de basis waren en hadden de machtsmiddelen hen te arresteren. Dutchbat had dit niet kunnen voorkomen, zegt de Hoge Raad.Dutchbat bevond zich in een extreem lastige positie, omdat de Nederlanders met een lichte bewapening tegen een overmacht aan zwaarbewapende Serviërs stonden, benadrukt de Hoge Raad.De advocaat-generaal, een belangrijk adviseur van de Hoge Raad, stelde eerder dat de Staat juist niet aansprakelijk kan worden gehouden. Dutchbat kon niet met zekerheid weten dat de moslimmannen gedood zouden worden toen ze hen de basis afstuurden, stelde de advocaat-generaal.Dat erkent de Hoge Raad nu ook, maar de aansprakelijkheid vloeit dus voort uit het ontnemen van de keus om op de basis te blijven en daarmee een kleine kans te bieden om aan de Bosnisch Serviërs te ontkomen.Enkele Dutchbat-veteranen die de val van Srebrenica meemaakten, stappen naar de rechter omdat ze in 1995 op ‘een onmogelijke missie’ zijn gestuurd. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti naar aanleiding van een bericht in het AD. De veteranen willen eerherstel, excuses en een symbolisch bedrag, aldus de raadsman.