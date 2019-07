'Agressie op de huisartsenpost? Amper'

Dit blijkt uit onderzoek van Trouw . Het merendeel van de vijftig benaderde huisartsenposten zegt dat de agressie toeneemt. In Drenthe wordt een ander beeld geschetst."De afgelopen vier jaar hebben we maar één agressief incident gehad waarbij de beveiliging in moest grijpen", zegt Jan Schaart, directeur van ​de Centrale Huisartsendienst Drenthe. Hij herkent zich nadrukkelijk niet in het beeld dat landelijk geschetst wordt.Bijna zestig procent van de ondervraagde huisartsenposten geeft aan dat patiënten vaker met geweld dreigen dan vijf jaar geleden. Iets meer dan 20 procent laat weten dat een of meerdere keren per week door bezoekers van de post met geweld wordt gedreigd.Medewerkers van de huisartsenposten wijten de toename aan een 'consumentenmentaliteit' bij de patiënten. De posten hebben vaak te maken met angstige patiënten, mensen met psychische problemen of gebruikers van drugs of alcohol, zeggen medewerkers. Ze eisen dat ze terecht kunnen, ook als er volgens het personeel geen sprake is van spoed.Schaart herkent wel dat mensen mondiger worden. "Dat leidt wel eens tot heen en weer getrek aan de telefoon, mogen ze wel komen, mogen ze niet komen. Maar echt agressie en verbaal geweld, dan heb je het over 1 á 2 keer per jaar dat dat gebeurt." En bij die cijfers schaart de directeur dan ook de incidenten met mensen die psychische problemen hebben: "Ja, die komen ook wel langs. Maar dat is echt geen dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijkse kost bij ons."Jan Schaart is dan ook kritisch over het artikel in Trouw. "Wij hebben ook meegedaan aan die vragenronde. Ik had gehoopt dat ze toch de nuance van onze reactie in het eindresultaat zouden meenemen. Maar blijkbaar komt er veel agressie voor bij de collega's in de wat meer stedelijke gebieden."