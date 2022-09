Aa en Hunze krijgt hybride raadszaal: ook met corona kan men straks live vergaderen

Raadsvergaderingen in het gemeentehuis van Aa en Hunze zijn al een poos via internet te volgen, maar ook de deelnemers aan de vergadering kunnen binnenkort vanuit huis meedoen terwijl de gemeenteraad in Gieten bij elkaar komt. De raadszaal wordt de komende maand ingericht op hybride vergaderen.

De technische installatie in de raadszaal is volgens het college van burgemeester en wethouders sterk verouderd moet vervangen worden. Met moderne apparatuur kunnen gemeenteraadsleden, wethouders of de burgemeester ook aan de raadsvergadering deelnemen vanachter een beeldscherm, terwijl de rest gewoon in het gemeentehuis is.

Coronaproof vergaderen

Tijdens de coronapandemie vergaderde de gemeenteraad uitsluitend via de computer om te voorkomen dat het coronavirus zich binnen de raad en het college zou verspreiden.

Mocht een raadslid of wethouder door een coronabesmetting of een andere reden niet fysiek aanwezig kunnen zijn, dan kan hij of zij zich in de toekomst wel melden via een beeldverbinding.

In de raadszaal zijn al nieuwe camera's opgehangen, die het mogelijk maken om ieder raadslid goed in beeld te kunnen brengen. De camera's kunnen draaien, zodat mensen die via internet kijken een totaalbeeld kunnen krijgen van de raadszaal.

Opfrisbeurt

Behalve een upgrade van het technische systeem, krijgt de raadszaal in het voorjaar ook een nieuw uiterlijk. Er wordt andere vloerbedekking gelegd en langs de ramen komen gordijnen met foto's van plekken uit de gemeente te hangen.

In het midden van de raadszaal komen banken, zodat mensen tijdens bruiloften of andere gelegenheden wat informeler bij elkaar kunnen zitten. De zaal krijgt ook een nieuwe nooddeur richting het grasveld voor het gemeentehuis, zodat in een noodsituatie mensen sneller naar buiten kunnen komen.