Verraderlijke Liefde gaat verder als Grenzeloos Verraad naar landelijke bioscopen

De Drentse film Verraderlijke Liefde is opgekocht door Dutch Film Works. Die wil de film zowel in Nederland als in het buitenland in de bioscoop brengen onder een nieuwe naam: Grenzeloos Verraad. Mogelijk komt de film ook op een streamingsdienst. Een droom van de makers komt uit.

"Apetrots en beretrots" zijn de makers, volgens producent Rob Camies van Zuidoost Drenthe Film (ZOD). "We hebben hier zo lang en hard voor gewerkt, we wilden de film eerst zelf in Drenthe en omgeving in de bioscoop krijgen maar landelijke en misschien buitenlandse bioscopen is natuurlijk fantastisch."