Let op voor je op je eenhoorn duikt!

Want wat is er met het warme weer van aankomende week nou fijner dan lekker spetteren of chillen in een zwembad, zwemplas of beekje? De winkels liggen vol met opblaasbare attributen om het vakantiegevoel in, op en rond het water nóg aangenamer te maken.Op zee is het niet altijd veilig om op je roze flamingo te gaan liggen in het water. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) adviseert badgasten om zich op het strand te laten informeren over de lokale omstandigheden van het water. De wind kan namelijk lokaal een gevaarlijke stroming veroorzaken die zwemmers in de problemen kan brengen. Met een drijvend vlotje heb je niet gauw in de gaten dat je wel érg ver van het strand afdrijft, en voor je het weet... spoel je met je opblaasorka aan op een onbewoond eiland.Maar alle gekheid op een opblaasbaar lollystokje, in Drenthe hebben we natuurlijk geen kustlijn met alle bijbehorende gevaren. Ga je niet op vakantie naar een strand in de zon, maar blijf je lekker hier en ga je zwemmen in het Nije Hemelriek, de Kibbelkoele of gewoon in het bosbad bij jou in de buurt? Lees ook dan vooral even verder, voor je je kinderen op tompouce of rookworst het water in stuurt.Wat je namelijk niet mag vergeten bij dit soort drijvende luchtkastelen, is dat het speelgoed is. Hoe solide je glitterende regenboog-eenhoorn er ook uit mag zien, het is niét bedoeld als boot, redmiddel of zwemhulpmiddel.De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) laat bij navraag weten dat er geen reguliere keuring is voor de drijfmiddelen, omdat het valt onder de categorie speelgoed. "De warenwet zegt wel dat er een waarschuwingssticker op moet zitten, waarop staat dat het geen reddingsmiddel is." De woordvoerder van het NVWA laat verder nog heel nadrukkelijk weten: "Denk heel goed na voor je je kind ermee het water op stuurt." Die paarse krokodil kan namelijk afdrijven door wind en stroming. "En dan heb ik het nog niet eens over het waterverkeer."Kinderen zonder diploma moeten altijd, óók als ze met hun megaflamingo spelen, zwemvleugeltjes of -kurkjes om hebben. En stel je eens voor wat er kan gebeuren als je kleuter in zijn enthousiasme onder de grote opblaasstroopwafel terecht komt? Weet hij dan wat hij moet doen? Zelfs in water waarin je gewoon kan staan is het voor een kind niet ondenkbaar om in paniek te raken.Hier is trouwens wel een uitzondering op. Ben je op vakantie en zwem je in open zee? Laat je kind dan ook niet met vleugeltjes of drijfvest in het water. Ook dan kan de stroming hem of haar razendsnel meevoeren, weg van de kustlijn. Volgens VeiligheidNL is het nog het beste om je peuter bij voorkeur in een zwinnetje te zetten, een ondiep stukje zee dat ontstaat als het eb wordt.Behalve het dragen van de verplichte zwembandjes en vleugeltjes is er nog een andere tip mee te geven: blijf erbij. Altijd. En ook met je hoofd. Ga niet in je telefoon neuzen, leg dat boek maar even aan de kant, en let op je kinderen. Of nog beter: neem ook een koele duik en vermaak je samen! Op die drijfraket is vast nog wel een plekje vrij, en zo hou je de controle.Bij het zwembad Zwanemeer in Gieten halen ze inspiratie uit de opblaasattributen. Aanstaande woensdag organiseren ze een heuse 'poolparty'. Badmeester Wim Vos: "Dan mag iedereen alles wat ze kunnen opblazen meenemen. Er is dan extra toezicht, dus ze mogen met hun drijfspullen in alle baden, en ook van de glijbaan."Normaal gesproken is dat uit den boze, drijfmiddelen zijn dan alleen welkom in het recreatiegedeelte van het bad. "En kinderen zonder diploma moeten te allen tijde zwemvleugeltjes of een zwemvest dragen. We zijn daar heel strikt in, het is safety first bij ons." Die regel geldt woensdag tussen 19.30 en 21.00 uur ook, al zullen de meeste kinderen zonder zwemdiploma op dat tijdstip al lekker op één oor liggen.