Mammoetbeeld langs N34 geplaatst

Er is nog een mammoet in Borger. Naast het theaterstuk dat aankomend weekend in première gaat en een harig mammoetbeeld in het dorp zelf, is vandaag langs de N34 een nieuw levensgrote beeltenis van het prehistorische beest geplaatst.

Het stalen werk is net als het beeld in het dorp een verwijzing naar theaterstuk Mammoet. Het is 4,8 meter hoog, bijna 8 meter lang en zijn vorm volgt de contouren van het oerdier. Architect Jan Willem de Reus van KR8architecten in Borger, die het beeld ontworpen heeft, zegt dat de vorm en afmetingen ongeveer met de prehistorische dieren overeenkomen. Een bijkomstigheid, want zijn mammoet moest vooral goed zichtbaar zijn vanaf de weg.Maar waarom alleen zijn contouren? Met de vorm van het beeld wilde De Reus vooral de fantasie van langsrijdende mensen prikkelen. “Als je een harige mammoet zou maken, dan denk je dat die zo eruit zag. Maar dat is niet zeker.” De Reus legt uit dat mensen die op de N34 rijden, dankzij de vorm van het beeld, het oerdier kunnen herkennen. “Ze kunnen dan hun eigen fantasie erop loslaten.”Volgens De Reus is het idee voor de mammoet ontstaan in mei, toen in een bijeenkomst werd besproken hoe ondernemers gebruik kunnen maken van de theaterproductie. “Toen dachten we, we hebben de Hunebed Highway en Drenthe als Oerprovincie, een beeld van een mammoet past er dan goed bij.”In juni waren de financiën bij elkaar ‘gesprokkeld’ en in drie weken is het beeld gemaakt. Geldschieters zijn de gemeente Border-Odoorn, Ondernemers Vereniging Borger en een aantal sponsoren. De Reus vindt het irrelevant om de uiteindelijke kosten te noemen.Het beeld zal drie jaar aan de Hunebed Highway staan, maar De Reus hoopt dat het beeld een langer leven beschoren is.