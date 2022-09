Bibliotheek Meppel viert 100-jarig bestaan: 'We willen hier lasergamen'

De bibliotheek in Meppel viert het 100-jarig bestaan. Daarom wordt morgen een speciale tentoonstelling met spullen van vroeger geopend. En dat is niet het enige wat op het programma staat.

Vanmiddag is het al lekker druk in de bibliotheek. Er zijn vitrines geplaatst en die worden voorzichtig gevuld, want sommige boeken en papieren zijn broos. De collectie die vanaf morgen te zien is, is samengesteld in samenwerking met Stichting Oud Meppel. In hun archief was nog veel te vinden over de geschiedenis van de bibliotheek en al haar vroegere locaties.

"De vitrines worden gevuld met allerlei voorwerpen uit de 100 jaar geschiedenis", vertelt medewerker Lianne Wolbink trots. "We hebben statuten en notulen. Daarnaast hebben we een mooie fotopresentatie die een goed beeld geeft van de afgelopen 100 jaar, met artikelen uit kranten en tijdschriften die een mooi tijdsbeeld geven."

Digitale afdeling

Het is nog steeds een plek waar je boeken kunt lenen, maar de bibliotheek heeft zich flink doorontwikkeld. "Zo hebben we bijvoorbeeld een digitale afdeling gekregen waardoor je nu ook boeken kunt lenen voor op je e-reader", vervolgt Wolbink.

Maar de grootste verandering gebeurde buiten de muren. "De bibliotheek heeft een groter maatschappelijk belang en functie gekregen. We geven nu ook voorlichting op scholen en hebben een educatieve tak. Digitale inclusie is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van wat we nu doen. We zijn echt maatschappelijk betrokken."

Rookmachines

De tentoonstelling is nog maar het begin, er staan meer feestmomenten op de agenda. "Vanaf morgen gaat het los, maar we hebben ook in november nog veel leuke activiteiten. We krijgen een mooie lezing. Het 'Theater van de droom' komt naar ons toe en we gaan lasergamen."

Lasergamen in de bieb, is dat niet heftig? "Nee dat is juist heel leuk!", lacht Wolbink. "Deze plek leent zich er perfect voor. Het wordt straks vroeg donker buiten en binnen hangen we hier rookmachines op. Dit is juist een goede plek."