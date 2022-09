Meppel schaart zich achter komst tweede asielboot: 'Politiek falen van Den Haag'

De hotelboot wordt aangelegd in het midden van een industrieterrein. De bedrijven zijn gistermiddag op de hoogte gebracht. "Ik krijg er niet een, maar wel honderd buurmannen en buurvrouwen bij", zegt ondernemer Henk Leusink. Vlakbij zijn bedrijf komt de tweede boot te liggen. "Niemand is direct blij als dit zo dicht bij je komt. Iedereen denkt al gauw: deze mensen moeten geholpen worden, maar als het zo dichtbij komt vraag je je af of dit ook overlast gaat veroorzaken."

"Ik ga er wel vanuit dat de gemeente hierover nagedacht heeft. Ik heb begrepen dat ze verschillende locaties hebben bekeken en bezocht. En dat dit de locatie is die het minst overlast gaat veroorzaken. Ik ben nog wel benieuwd naar de plannen over aan- en afvoer van spullen zoals etenswaren, en hoe mensen weer van dit terrein af komen."

Elkaar een beetje helpen

Maar ziet de rest van Meppel het eigenlijk wel zitten? "Als de burgemeester dit aanbiedt en denkt dat dit kan, moeten we daar maar vertrouwen in hebben", zegt Herma Haasjes. Ook inwoner Ashmini Mangroelal is het met de keuze eens. "Ik heb er zelf geen last van en denk dat iedereen evenveel recht heeft op onderdak, dus wat mij betreft helemaal prima."

Ook Meppeler Michael Bruins staat achter de keuze van de burgemeester. "Waarom zou het een probleem zijn om elkaar even te helpen? Als de boot een oplossing is, waarom niet?"

Niet de allerbeste oplossing

De raadsleden zijn blij dat Meppel de verantwoordelijkheid pakt, ook al is een hotelboot niet de allerbeste oplossing in hun ogen. "Ideaal is dit niet", zegt Knorren, die zich ook realiseert dat er geen andere optie is. "Als we nu heel veel ruimte hadden in woningen of gebouwen deden we dat."