Bibliotheek Emmen in een nieuw jasje: 'Weer helemaal van deze tijd'

Verschillende afdelingen zijn verhuisd. Zo zijn de studieplekken van de tweede naar de eerste etage gegaan. Ook zijn de boeken voor kinderen en de jeugd nu te vinden op de eerste verdieping en de begane grond."Sommige mensen willen praten en sommige in stilte studeren. Dus dat was weleens lastig", zegt directeur Marchien Brons. Praten kan in het leescafé boven, de studieplekken zijn zoals gezegd verhuisd, net als de computers. Ook zijn er stiltecabines gerealiseerd.De begane grond is volgens Brons nu veel ruimtelijker. "Dat zie je eigenlijk gelijk. Het is minder op elkaar gezet. De jeugdafdeling hebben we bij elkaar gezet op de eerste etage. De begane grond is gericht op volwassenen", zegt de directeur.Bovenin bij het leescafé, op de tweede verdieping, is de bar onder handen genomen en zijn er kleinere tafeltjes gekomen. "Dit is een prettige ruimte om een krant of tijdschrift te lezen. Om andere mensen te ontmoeten. Hier organiseren we ook veel activiteiten", zegt Brons."We zagen dat mensen, als ze willen lezen, alleen aan een tafeltje willen zitten. Dus hebben we meer kleinere tafels gekozen naast de grote leestafels. Zodat we meer plekken hebben voor mensen."Volgens Brons was de verbouwing hard nodig. "Na 31 jaar op deze plek moest er grondig iets gebeuren. We konden bepaalde dingen ook niet meer uitstellen, want er ontstonden met betrekking tot de verlichting gevaarlijke situaties. Die werden heel heet. De vloerbedekking was heel oud. Het is nu 2019 en deze bibliotheek past ook weer bij 2019.""We hadden dit plan al twee jaar. We wilden niet langer uitstellen, ondanks dat er nog onduidelijkheid is over de verhuizing van de bibliotheek", gaat Brons verder. "Stel er valt wel een besluit om te verhuizen, dan duurt dat ook nog een paar jaar. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Het is ook heel grappig om te zien dat iedereen gelijk de plekken weer weet te vinden."Aan een tafel zit een bezoeker de krant te lezen. "Het is echt heel mooi geworden. Ik zit hier graag te lezen als mijn vrouw naar de markt gaat. Dan heb ik geen zin om mee te gaan en dan ga ik hierheen", zegt hij lachend.