Oekraïense leerlingen bezorgen scholen dilemma's: 'Mengen gaat niet'

Scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïense leerlingen, nu het verblijf van Oekraïense kinderen in Nederland een langduriger karakter krijgt. In het voorjaar had het onderwijs voornamelijk een kortstondig karakter, maar met het aanhouden van de oorlog in Oekraïne is dat aan het veranderen. Dat leidt tot nieuwe dilemma's.

Richard Knol, directeur van basisschool CKC de Lichtbaak in Assen, overweegt de ouders te vragen of ze van plan zijn lang in Nederland te blijven of zo snel mogelijk terug naar Oekraïne willen. "Op basis daarvan zouden we de leerlingen dan kunnen indelen in op Nederland georiënteerd onderwijs of op Oekraïne georiënteerd onderwijs", zegt Knol tegen de NOS

Tekort aan expertise

De PO-Raad, die schoolorganisaties in het primair onderwijs vertegenwoordigt, ziet verschillende worstelingen bij basisscholen die Oekraïense leerlingen onderwijzen. Met name scholen die geen kennis en kunde hebben op het gebied van nieuwkomers lopen steeds vaker vast.

"In het voorjaar hadden reguliere basisscholen frisse moed en wilden ze graag bijspringen bij het opvangen van deze leerlingen", zegt een woordvoerder van de PO-Raad. "Nu is wel te zien dat op die scholen een structurele opvang van de Oekraïense leerlingen soms moeilijk is, omdat de expertise ontbreekt."

De PO-Raad adviseert daarom dat Oekraïense leerlingen zo veel als mogelijk in het nieuwkomersonderwijs worden opgenomen, dat speciaal bedoeld is om kinderen kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs.

Nieuwkomersklas

Door de grote aantallen Oekraïense leerlingen is het niet altijd mogelijk om ze les te geven in een nieuwkomersklas, zo blijkt ook bij CKC De Lichtbaak. De school heeft naast drie nieuwkomersklassen ook twee aparte Oekraïense klassen.

"Het liefst zouden we alle nieuwkomers met elkaar mengen", zegt directeur Knol. "Maar dat gaat niet door het grote aantal Oekraïense leerlingen. We hebben er daarom voor gekozen om ook klassen in te richten die Oekraïense les krijgen aangeboden."

Onderwijs op afstand

Naast het onderwijs in Nederland volgt een deel van de Oekraïense leerlingen ook nog digitaal Oekraïens onderwijs. Sommige scholen zitten met een dilemma hoe ze willen omgaan met de wens om dat onderwijs vanuit Oekraïne te blijven volgen.