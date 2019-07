Verhuizing van oorlogsbarak uit Tiendeveen afgeketst, maar waarom?

Dat schrijft RTV Noord. De barak staat op het terrein van restaurateur Gerwin Schoonewille in het Drentse Tiendeveen. Hij heeft het bouwwerk geschonken aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Schoonewille wil er liever vandaag dan morgen vanaf. Hij heeft onlangs drie niet-originele barakken ontmanteld om aandacht te vragen voor de echte die hij op zijn terrein heeft staan.Na jaren discussiëren en overleggen leek de zaak rond: de barak zou worden afgebroken en weer worden opgebouwd bij Kamp De Beetse. De Groningse gemeente Westerwolde had 30.000 euro uitgetrokken voor de klus die gezamenlijk zou worden geklaard.Inmiddels heeft gemeente Westerwolde haar handen er vanaf getrokken. Woordvoerder Kasper Schomaker bevestigt dat, maar daar blijft het voorlopig bij. "We gaan hierover inhoudelijk niets zeggen. We vinden het niet netjes deze discussie via de media te voeren."Geert Oost, woordvoerder van de stichting die Kamp de Beetse beheert, baalt dat de deal is afgeketst. "We hebben er als vrijwilligers veel tijd in gestoken. Waarom het is fout gegaan? Geen idee. Daarvoor moet je bij de gemeente en Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn."Het duurt even, maar tenslotte meldt woordvoerder Jolien Dijkstra van het herinneringscentrum zich met een reactie: "Je merkt het: ook voor ons is het een lastige kwestie. We vinden het jammer dat het zo is gelopen. We staan nog steeds open voor een gesprek en hopen dat er een oplossing komt. Meer kan ik er niet over zeggen."