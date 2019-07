Genieten van de zomer? Morgen onweer, hagel en windstoten!

rtvdrenthe.nl/weer

Hoewel de maximumtemperatuur morgen rond de 24 graden ligt, is het niet erg verstandig om in het zwembad te gaan liggen. De hele dag trekken er onweersbuien over het land, die in de middag Drenthe bereiken. Het KNMI heeft code geel afgekondigd tussen 13.00 en 20.00 uur.Pas als die buien zijn weggetrokken gaan we richting tropische temperaturen. "Vanaf maandag verwacht ik al temperaturen van 26 tot 27 graden. Daarna schiet de temperatuur omhoog naar de tropische waarden. Het wordt zonnig en warm. Op veel plekken in Nederland zal het 35 graden of meer worden. Of dat in Drenthe gaat lukken is de vraag. Maar we komen hier wel in de buurt van de 33 graden", zo zei weerman John Havinga eerder deze week.