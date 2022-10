Goed opletten voor vallende peren in Ruinerwold: 'Traditie om in stand te houden'

Vorig jaar kocht Dolstra nog een boom voor 1 euro. "Als je het vergelijkt, zijn de bomen dus duurder geworden." Veel maakt het Dolstra niet uit. "Nee hoor. Straks gaan we er mee naar de pers, om er appel- of perensap van te laten maken."

Nostalgisch

Het bieden per opbod is traditie en brengt De Karstenhoeve dus een mooie duit op. Voor kinderen is er een speciale veiling en verder wordt er jaarlijks een markt gehouden. "Het is een beetje een nostalgisch gebeuren", zegt beheerder Petra Hessels.

Dat het een goed perenjaar is, betekent overigens niet dat De Karstenhoeve ook meer geld in het laatje krijgt. "De prijs van peren gaat naar beneden, als er veel goede peren zijn", zegt Hessels. "Dus hebben we vaak hetzelfde bedrag als wanneer we een slecht jaar hebben."

Hommage

Twee dames uit Genemuiden zijn vandaag speciaal naar Ruinerwold getogen om aan de traditie mee te doen. "Het is een hommage aan mijn broer Gerrit", vertelt een van hen. "Hij deed hier altijd aan mee. Het is mooi om zo'n traditie in stand te houden en daar doen we dan ook graag aan mee."

Wat er straks met de peertjes gaat gebeuren? "Lekker stoven en opeten natuurlijk. Gezellig met de hele familie."

Peer op het hoofd

Verderop staat Berjohn Brust aan een boom te sjorren. "Deze heb ik gekocht, hij is de enige die van mij is", zegt de Beilenaar die met een lange stok in de weer is. "Ik vind het leuk om hieraan mee te doen. Aan één boom heb ik meer dan genoeg, want ik ben nog wel even bezig alle peren te verzamelen."