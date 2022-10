Huizen soms langer in de verkoop dan afgelopen jaren: 'Markt groeit'

De huizenmarkt groeit langzaam, waardoor huizen soms langer in de verkoop staan. Voor de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) reden om na drie jaar weer een Open Huizen Dag te organiseren.

Assenaar Jarno Sloots is één van de deelnemers aan de open dag. Hij verhuist met zijn vrouw en kind terug naar Borger. "Er is gezinsuitbreiding op komst en mijn ouders - die nog in Borger wonen - zullen de komende jaren meer zorg nodig hebben", licht hij zijn terugkeer naar zijn roots toe.

Succes

Eenvoudig was het nog niet om een woning in Borger te vinden. "We zijn er zeker drie jaar mee bezig geweest", vertelt Sloots. "Toen belde Wim opeens met de vraag of we nog eens konden komen kijken. Dat was bingo."

Wim is Wim Suursma, makelaar in Assen en lid van de NVM. De Open Huizen Dag is volgens hem een succes. "Hier in het noorden doet één op de zes huizen die te koop staan namelijk mee."

Energielabel belangrijk

Het aanbod groeit, ziet Suursma. "Het is fijn voor de koper dat hij weer wat te kiezen heeft. Vooral in coronatijd ging het ontzettend snel met woningen."

Nu koelt het wat af, al is er geen sprake van een 'koopstop'. "Sommige woningen staan weliswaar langer in de verkoop, maar dat heeft met allerlei factoren te maken. Een minder courante plek of afwerking bijvoorbeeld. En natuurlijk het energielabel. Dat was al belangrijk maar is voor kopers nog veel belangrijker."

Geen zorgen

Sloots heeft zijn woning sinds augustus te koop staan. De belangstelling valt niet tegen, maar er is nog geen koper geweest die écht toehapte. "Mensen zijn in deze tijd wat meer afwachtend. Dat komt denk ik ook door de energiekosten."

Zijn woning aan de Talmastraat in Assen ('een rustige buurt, dichtbij het winkelcentrum') heeft al meerdere kijkers over de vloer gehad. Tegen 12 uur vanmiddag kwam nog niemand naar het Open Huis. Zorgen maakt Sloots zich niet. "Ik weet dat er vanmiddag nog mensen gaan komen. En gisteren hebben we toevallig nog een kijker gehad."

Renteverhoging

Makelaar Stuursma adviseert kopers om op te letten met de hypotheekrente, die de afgelopen twee weken over de kop is gegaan. "We zagen drie verhogingen in twee weken bij geldverstrekkers. Als je twee maanden geleden bij de hypotheekadviseur bent geweest voor een advies, kan het best zijn dat je nu minder kan bieden."