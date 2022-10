De week van Drenthe: 100.000 euro voor voedselbanken en 200.000 vleeskuikens geruimd

2, 8, 100.000 en 200.000. Vier getallen die de afgelopen week in het Drentse nieuws waren. En er werd nog een cijfer in twijfel getrokken.

2: In Meppel komt een tweede boot voor de opvang van vluchtelingen. Voor een periode van drie tot zes maanden komt er een tweede boot bij als opvang voor 110 mensen, om hiermee het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Er ligt al een boot waar net geen 100 asielzoekers worden opgevangen.

8: Acht horecaondernemers voerden in de rechtbank in Den Haag een zaak tegen het Rijk. Het is een rechtszaak die de Koninklijke Horeca Nederland heeft aangespannen, omdat ze niet tevreden is over de gang van zaken rondom het uitkeren van de coronasteun. Een van die acht ondernemers zijn Hendrik-Jan Lip en Henriëtte Waaijenberg uit Hoogeveen, eigenaren van restaurant Narline in Zuidwolde.

100.000: Drentse voedselbanken krijgen van de provincie 100.000 euro. De provincie wil ze steunen nu er steeds meer mensen gebruik van maken en de voedselbanken zelf steeds meer moeite hebben de kosten te dekken. De voedselbanken zijn blij met het geld.

200.000: Bij een pluimveehouder bij Nieuw-Weerdinge is vogelgriep geconstateerd. Daarom zijn er ruim 200.000 vleeskuikens geruimd. Dat is het meeste aantal dieren dat door vogelgriep geruimd moest worden in het huidige vogelgriepseizoen, sinds oktober vorig jaar.

Onbekend aantal