Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Let wel een beetje op als je morgen op pad gaat, want in de middag kan het weer wat onstuimig worden . Maar los daarvan, trek er op uit, maak plezier, geniet!Vanuit heel Nederland en Duitsland komen liefhebbers van historische voertuigen zaterdag naar Coevorden om hun kostbare bezit aan het publiek te tonen. Hieronder zijn onder andere auto's, kitcars, brommers, motors en trekkers te vinden. Alle voertuigen die meedoen zijn minstens 25 jaar oud. Vind je het leuk om naar oude auto's te kijken? Vanaf 8.00 uur worden de eerste deelnemers verwacht in het centrum van Coevorden.De Duitse autoklasse rijdt dit weekend voor het eerst op het TT Circuit. De ‘Deutsche Tourenwagen Masters’ zijn zowel op zaterdag als zondag te bewonderen op het Asser circuit. Met nieuwe 620 pk-turbomotoren blazen de ruim 300 kilometer per uur snelle coupéversies van Audi, Aston Martin en BMW voor het eerst over de TT baan, in wat ook wel de Formule 1 van de toerwagens wordt genoemd. Donderdag gaven de DTM-wagens al even een voorproefje langs de Vaart in Assen:Midden in de beschermde natuur van Nationaal Park het Dwingelderveld is het vierdaagse cultuurfestival Taribush Kuna. Op het programma staan onder andere muziek, theater, kunst, poëzie en workshops. Kaarten zijn ter plekke te koop voor 17,50 euro, kinderen mogen voor vijf euro naar binnen.Na het grote succes van Het Pauperparadijs, met meer dan 130.000 bezoekers, brengen de makers met Mammoet een nieuw openluchtspektakel naar Drenthe, naar de velden tussen Borger en Buinen om precies te zijn. Mammoet is een voorstelling over idealen, moed en opoffering. Wat leert de oertijd ons over de dilemma’s van nu? Zaterdagavond is de première, kaarten zijn nog te koop Speur zaterdagavond mee naar reeën terwijl je door de bossen van de Hondsrug fietst. De tocht start bij Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. Tijdens de fietstocht ontdek je de verborgen schatten van boswachterij Gieten-Borger en ga je samen met de gids proberen om reeën te spotten. Leuk? Moet je je wel even van tevoren aanmelden . En neem je eigen fiets mee!Zondag kun je naar de 25ste editie van het straattheaterfestival Cést la Vie! Emmen is deze dag weer het decor voor spectaculaire straattheateracts. Uniek is de prachtige verticale muurdans die gaat plaatsvinden tegen de voorzijde toren van de Grote Kerk. En kom je de Grande Dames tegen? Maak dan plaats voor dit hoge bezoek. Graag laten deze dames hun deinende rokken bewonderen, maar het liefste hebben de dames dat u een diepe buiging voor ze maakt. Het festival is gratis toegankelijk. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een mix van vlooienmarkt en braderie, straattheater en muziek.Wil je wel naar een markt, maar dan iets kleinschaliger? Dan is de Zomermarkt van Vledder misschien wel iets voor jou. Het is een gezellige en sfeervolle braderie, zondag, in het hart van Vledder. De markt begint om 13.00 uur en duurt tot het einde van de middag. Toegang en parkeren is gratis.Tijdens het Wereld Dans- en Muziek Festival SIVO kan je in het ‘oerdorp’ Orvelte genieten van folkloristische zang en dans uit de hele wereld. De dansgroepen tonen hun bijzondere kleurrijke kostuums en traditionele instrumenten. Voor de jongste bezoekers zijn er speciale activiteiten en ook de moderne dance wordt niet vergeten. Het hele dorp Orvelte is festivalterrein, met op meerdere plekken grote overdekte podia. Zaterdag én zondag, kaartjes kun je kopen aan de kassa voor zes euro. Kinderen mogen voor de helft naar binnen.Stichting Het Drentse Landschap houdt op zondag van 14.00 tot 16.30 uur een prachtige fietstocht rond de ooievaars en boerderijen in het Reestdal. Meefietsen is gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden en je eigen fiets meenemen. Deze fietsexcursie van ongeveer 20 km gaat langs de mooiste plekjes langs de Reest. Onderweg vertellen deskundige gidsen ook over de bijzondere boerderijen die hier staan.Acht Drentse singer-songwriters komen zondagmiddag naar Klein Paradiso in Echten voor een presentatie van hun nieuwste liedjes. De bijzondere songs zijn gemaakt tijdens een inspiratiedag rond de schaapskooi op het Holtingerveld in Havelte. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang kost 10 euro. Voor dat geld kun je genieten van Nadua, Daisy, Isa Zwart, Tim Kamphuis, Timo de Jong, I Took Your Name, Ruud Fieten en ROO.Wat het ook gaat worden, geniet van je weekend!