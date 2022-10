Sportverenigingen in de problemen door hoge energiekosten

Zware tijden voor sportverenigingen, sporthallen en zwembaden. Door de hoge energieprijzen zijn de kosten bijna niet te betalen. En daarvan dreigen leden de dupe te worden. Daarom heeft SportDrenthe de hoop gevestigd op het Rijk en de gemeenten.

"Iedereen is op dit moment op zoek naar oplossingen voor sportverenigingen", zegt directeur Mieke Zijl van de belangenbehartiger. "Want het zou een slecht scenario zijn als leden meer contributie moeten betalen om clubs te redden. Maar verenigingen staan met de rug tegen de muur."

Brandbrief aan de minister

Sportkoepel NOC*NSF heeft minister Conny Helder van Sport een brandbrief gestuurd over de problemen bij de diverse sportaccommodaties vanwege de oplopende energieprijzen. Algemeen directeur Marc van den Tweel wil met de brief nogmaals zijn "grote zorgen" overbrengen over de impact van de stijgende lasten op de sport. Dat bevestigt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. NOC*NSF vreest ook dat sport niet voor iedereen meer toegankelijk is als door de hoge lasten de contributies gaan stijgen.

NOC*NSF ziet tot er maatregelen worden ingesteld een belangrijke rol voor gemeenten. "In overleg met exploitanten op lokaal niveau kunnen zij het best beoordelen wat er in specifieke situaties nodig is aan steun om sportaanbieders voor de korte termijn overeind te houden", schrijft Van den Tweel. Hij vraagt de minister om de gemeenten op te roepen om 'sportaanbieders' in deze situatie ruimhartig te steunen en om de gemeenten in staat te stellen om deze rol in te vullen.

Nog geen acute problemen in Drenthe

Mieke Zijl onderschrijft de noodoproep van NOC*NSF. "Hoewel ik nog niet van acute problemen heb gehoord bij Drentse verenigingen. Maar heel veel clubs gaan dit merken. Neem een tennisclub. Die beschikken soms ook over een hal waar lichten branden en de verwarming aan moet. Als dan het voorschot omhoog gaat, dan zal dit betaald moeten worden."