Geloof op Groningen Airport Eelde: ' 2024 wordt interessant jaar'

De aanhoudende chaos op Schiphol kan ervoor zorgen dat Groningen Airport Eelde een betere positie krijgt in de luchtvaartindustrie in Nederland. Komend jaar komt nog te vroeg, volgens directeur Meiltje de Groot, maar voor 2024 heeft ze goede hoop. "We verwachten dan grote verschuivingen. Dat wordt een heel interessant jaar."

De tijd van grootse dromen en het bouwen van luchtkastelen is op Groningen Airport Eelde voorbij. Vliegveld Eelde heeft niet meer de ambitie om een directe verbinding te hebben met een zogeheten hub-luchthaven als Brussel of München. Wel wordt ingezet op verduurzaming van de luchtvaartsector en wordt er gewerkte aan een betere relatie met de omgeving.

'Wij geloven erin'

"We werken hier aan de verduurzaming van de luchtvaart", zegt De Groot tegen RTV Noord . "Dat is ook nodig om draagvlak voor vliegen te waarborgen. In 2030 denken we dat de ontwikkelingen zover zijn gevorderd, dat er met een klein toestel met twintig passagiers elektrisch kan worden gevlogen, met een maximum van achthonderd kilometer per vlucht. Deze kleine toestellen kunnen vertrekken vanaf Eelde, zijn veel beter te bezetten en kunnen door heel Europa vliegen. Wij geloven erin."

Het verduurzamen van de luchtvaart is nog een vergezicht, maar Eelde laat geen mogelijkheid onbenut om elektrisch vliegen onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd ziet de luchthavendirecteur ook dat de blik op de noordelijke luchthaven in de rest van het land verandert.

"Dit jaar hebben onze vakantievluchten een bezettingsgraad van 98 procent. We zien een grote toename van passagiers uit de Randstad. Vanuit Amstelveen, Oegstgeest, dat soort plaatsen. Mensen vinden het niet langer een bezwaar om een paar uur in de auto te zitten als ze daarmee de grote drukte op Schiphol kunnen vermijden. Daar ligt een kans voor ons."

'Lusten en lasten moeten te dragen zijn'

Maar hoe hoog de nood op Schiphol ook is, De Groot wil Eelde niet ongebreideld laten groeien. De Groot neemt Rotterdam The Hague Airport als voorbeeld, de luchthaven die een waarschuwing kreeg van de Inspectie Leefomgeving en Transport vanwege overschrijding van de geluidsnormen.

"We willen doorgroeien, maar de lusten en lasten moeten ook voor de omgeving te dragen zijn" , zegt De Groot. "Onze focus ligt niet alleen op het binnenhalen van vakantievluchten. We zien dat we de luchthaven kostenneutraal kunnen exploiteren wanneer we de kosten voor de beveiliging niet meerekenen. Deze kosten lopen alleen maar op, die kunnen we nooit terugverdienen."

Gezien de recente ontwikkelingen in de wereld moet Eelde de beveiliging ook verbeteren. "We moeten investeren in cybersecurity, de kosten van het beveiligingspersoneel stijgen met zo'n twintig procent. Dat kunnen we niet doorberekenen.'

'Deel schuift onze kant op'

Komend jaar zal veel duidelijk worden in de luchtvaartindustrie in Nederland. Rotterdam The Hague Airport loopt tegen geluidsbarrières op, Schiphol moet eind volgend jaar ingekrompen zijn van 500.000 naar 440.000 vluchten, terwijl Eelde-directeur Meiltje de Groot constateert dat de vliegbehoefte in Nederland zeker niet zal afnemen.

"Ik verwacht in 2023 zelf nog niet veel verschuivingen", zegt ze daarover. "Onze inschatting is ook dat veel maatschappijen komend jaar nog blijven zitten, omdat ze bang zijn om hun slots te verliezen en niet meer terugkrijgen. In 2024 kunnen we grote verschuivingen verwachten en dan denk ik dat er ook een deel onze kant op zal schuiven."

Komend jaar verwacht Eelde wel te groeien. De luchthaven is bezig met een extra zomerbestemming, BBI Travel heeft aangekondigd uit te breiden door ook te gaan vliegen op wintersportbestemming Östersund in Zweden en De Groot houdt rekening met een terugkeer van de vlucht naar Londen

"Maar we bewaren de rust op Eelde. De herverdeling van slots op Schiphol zal tot een verschuiving leiden. Andere luchthavens hebben beperkt ruimte, hier liggen kansen voor Eelde. Maar nogmaals, we willen ook een goede buur zijn en de groei zal niet ongebreideld zijn. We proberen verder de overlast terug te dringen. Zo is de KLM Flight Academy bezig met het aankopen van nieuwe toestellen, zodat de overlast van lesvluchten ook wordt teruggedrongen."

Eelde moet politiek overtuigen

De steun van politiek Groningen en Drenthe blijft echter een heet hangijzer. De provincies Groningen en Drenthe hebben als aandeelhouders toegezegd tot eind dit jaar garant te staan voor de tekorten, daarna is het onzeker wat er met de financiering van de noordelijke luchthaven gaat gebeuren. Voor én na de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar moeten beide provincies opnieuw besluiten wat ze met de luchthaven willen. De Groot denkt met het inzetten op verduurzaming en oog te hebben voor de omgeving een verhaal te hebben waarmee politiek Groningen en Drenthe overtuigd kan worden.

Voormalig interim-directeur Bart Schmeink kwam namelijk met een visiedocument waarin werd berekend dat sluiting van de luchthaven een directe kostenpost van 38,9 miljoen euro betekent voor de aandeelhouders, waaronder de provincies Groningen en Drenthe. Daarnaast zorgt sluiting van de luchthaven voor een verlies van economische waarde van minimaal 132 miljoen euro.

'Eelde kan mooie rol spelen'