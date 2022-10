Een automobilist en een passagier hebben vanmiddag een nat pak opgelopen na een duik met een auto in een kanaal langs de Vierslagenweg in Nieuw-Amsterdam.

Door onbekende redenen raakte de auto van de weg en eindigde in het water. Alle inzittenden konden zichzelf in veiligheid brengen. Een van de inzittenden mocht na controle in de ambulance naar huis. De bestuurder moest met onbekende verwondingen mee naar het ziekenhuis.