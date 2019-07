Even naar buiten: beeldende kunst met Siemen Dijkstra

Even naar buiten: fotograferen met Arjen Siepelinga

Dijkstra noemt zichzelf een archivaris van landschappen die verdwijnen. "In het Dwingelderveld zag ik gebieden sterk veranderen door natuurontwikkeling. Vaak wel ten goede maar toch moest ik er aan wennen.""In het buitengebied zie je ook dat het landschap verandert, door de intensivering van de landbouw. Er speelt altijd een economisch belang mee, de waarde van een boom wordt in geld uitgedrukt. Ik probeer daar tegenwicht aan te bieden door mijn kunst. Ik werk nu aan een boek waarin ik op zoek ga naar de ziel van het Drentse landschap. Die is er nog wel maar het wordt steeds moeilijker deze te vinden."Het boek draagt de titelen zal in 2021 verschijnen. Dijkstra doorkruist onze provincie op de fiets en verwerkt zijn indrukken in tekeningen die in het boek komen. Ook schrijft hij de teksten, samen met Jan van Ginkel. "Beeldende kunst is de essentie, maar het verhaal moet je ook vertellen. En dat gaat soms beter met tekst.""Het kruispunt van de fietsroutes uit het boek is Elp, een zeer interessant esdorp. Een route moet ik nog fietsen. Onderweg leg ik alles vast in tekeningen en foto's. In het boek geef ik een up-to-date beeld van Drenthe. En dat zal een ander beeld zijn dan vaak het geval is wanneer alleen de mooie plekjes gepresenteerd worden.""Het een hangt met het ander samen. De natuur voedt mij en dat verwerk ik in mijn kunst. Dat houdt mij op de been. In feite kun je je hele leven op één vierkante kilometer werken, het gaat om de liefde die je voor een plek voelt. Ik merk dat Drenthe in mijn vezels zit. Het project waar ik nu aan werk, zou ik niet elders kunnen doen.""Ik ben geboren in Den Helder maar al snel verhuisden mijn ouders terug naar Drenthe waar zij vandaan komen. Ik groeide op in Pesse. Na mijn studie in Groningen ben ik bewust terug gegaan omdat ik in de stad niet gevoed werd.""Dat is het Dwingelderveld, zeker de oostkant van het Dwingelderveld. Dit klinkt misschien nostalgisch maar het bruggetje bij Kraloo is een heel mooi plekje dat totaal niet verknald is en dat ik nog ken uit mijn kindertijd. Het is het enige nog intacte esdorpencomplex van Drenthe met het Kraloërveld, de hoger gelegen es en de rivier de Ruiner Aa."