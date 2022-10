Organisaties bieden met bussen beschutting voor regen bij Ter Apel

Ook de organisatie People for People plaatste een bus ter plekke voor hulp. Deze hulporganisatie doet "een noodkreet" aan de regering "vanwege de onmenselijke situatie in Ter Apel en de barre weersomstandigheden". People for People zegt huilende kinderen te hebben aangetroffen "trillend van de kou". Het is de laatste tijd weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor het eerst in tijden sliepen afgelopen dinsdag weer mensen buiten.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) reageert niet op de oproep om betere beschutting te bieden aan mensen die buiten staan. Wel zegt hij in een reactie "dat we dagelijks onze uiterste best doen om iedereen op te vangen. Zo ook vandaag." Of het neerzetten van de bussen in strijd is met de geldende noodverordening in het gebied, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen was niet direct bereikbaar voor commentaar.