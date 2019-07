Dwingeloo geeft kloppend eerbetoon aan 50 jaar maanlanding

Op allerlei plaatsen in de wereld wordt dit weekend stil gestaan bij de maanlanding van 50 jaar geleden. Zo ook bij de radiotelescoop in Dwingeloo. Op hetzelfde tijdstip dat Armstrong op de maan de woorden 'one giant leap for mankind’ uitsprak, zullen CAMRAS-vrijwilligers het geluid van zijn hart terugzenden naar waar het geklopt heeft.

In de nacht van zaterdag op zondag is dat moment. Op 21 juli 1969, om 04:56 uur, nam de beroemde astronaut zijn ‘kleine stap’. Terwijl hij dat deed, werd zijn hartslag opgenomen. Een kunstenaar heeft de gegevens omgezet in geluid, maar “je kunt daar duidelijk zijn hartslag in herkennen”, zegt een enthousiaste Jan van Muijlwijk van CAMRAS. Hij is vrijwilliger bij de organisatie die de telescoop beheert, onderhoudt en gebruikt. “Bij zijn hartslag zijn zijn bekende woorden en andere geluiden toegevoegd.”Radiotelescoop Dwingeloo zendt het eindresultaat naar de maan en de echo wordt later weer opgevangen, een methode dat 'moonbouncing' wordt genoemd. “Je hoort wat de maan ermee gedaan heeft”, legt Van Muijlwijk uit. Zo komt er ruis bij en wordt het geluid vervaagd. “Dat geeft het gevoel van ruimte. Het heeft een heel mooi effect, dat je je eigen echo hoort in die ‘geweldige kosmische echoput’ van de aarde naar de maan.”De woorden die Neil Armstrong sprak voordat hij op het maanoppervlak stapte, zijn legendarisch. Met het kunstproject ‘First Steps’ is aan kinderen gevraagd wat zij zouden zeggen als ze op de maan zouden landen. Hun antwoorden zijn opgenomen en worden ook naar de maan gezonden.“Ik ben benieuwd wat ze gezegd hebben”, zegt Van Muijlwijk. “Ik weet nog niet wat. We gaan het naar de maan sturen en de echo’s zelf opvangen. Dan kunnen de kinderen zelf weer horen hoe hun stem naar de maan is gegaan.”