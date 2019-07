Paardenrusthuis in Nieuw-Schoonebeek breidt fors uit

"Er is toch vraag naar een plek om een oud paard een goede oude dag te geven", verklaart eigenaar Harrie Lubbers. Hij runt het rusthuis samen met zijn vrouw. De eigenaren van de paarden betalen voor eten en verzorging."Hier komen allemaal nieuwe boxen naar het eind toe", zegt Lubbers wijzend naar de ruimte tussen de uitloop en de stallen. "Het is de bedoeling dat er voor ieder paard een stal is, maar sommige mensen willen 'm alleen in de uitloop hebben staan."De uitloop is een grote ruimte onder een dak, waar de paarden in kunnen als er bijvoorbeeld slecht weer in aankomst is. "De paarden lopen hier in een kudde", vertelt Lubbers. "De oude paarden, die soms verstoten worden, hebben we apart staan."Lubbers vangt al 23 jaar paarden op. Eerst waren dat er vijf, al gauw groeide het paardenrusthuis uit tot wat het nu is."Alle paarden zijn hier welkom", zegt Lubbers. "Ook jonge geblesseerde paarden, die anders 23 uur in een box in Amsterdam of Rotterdam staan, vangen we op. Hier kunnen ze in de wei lopen en hier wordt niet gereden. Alleen rust, niks anders."In de 23 jaar dat het echtpaar Lubbers het rusthuis runt, zijn 154 paarden doodgegaan. "Dat is soms wel moeilijk, vooral voor de eigenaren. Vooral in het najaar of winter overlijden paarden, die er al tegenaan hangen en net de zomer zijn doorgekomen."Na de zomer, als de verbouwing klaar is, dan kunnen er nog zo'n dertig paarden extra opgevangen worden in Nieuw-Schoonebeek.