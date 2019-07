Stijgt drinkwatertarief door verliezen WMD in Wildlands en Indonesië?

De VVD en Forum voor Democratie vinden dat er niet geïnvesteerd had moeten worden in de waterprojecten in Indonesië, het Noorder Dierenpark en Wildlands. Want dan had je reserve op kunnen bouwen voor investeringen in drinkwater voor Drenthe. De VVD en Forum voor Democratie pleiten voor openheid hierover.De WMD en gedeputeerde Bijl zeggen dus dat de kosten voor het drinkwater en de niet-drinkwateractiviteiten gescheiden worden.Om het drinkwater beter te zuiveren, is de komende tien tot vijftien jaar miljoenen nodig. Dit is nodig vanwege de vervuiling door de landbouw en industrie, het tegengaan van verdroging en het vervangen van honderden kilometers waterleiding.Het is te snappen dat het drinkwaterbedrijf van de WMD geen geld uit de drinkwatertarieven mag oppotten voor investeringen later. Maar aan het eind van een jaar zitten de niet-drinkwateractiviteiten en de Drentse drinkwatervoorziening wel in één bedrijf, zeggen de politieke critici. En die beïnvloeden de financiële gezondheid van de WMD.Zowel de WMD als de aandeelhouders (gemeenten en provincie) en toezichthouders (raad van commissarissen) hebben flink geleerd van de avonturen in Indonesië, het Noorder Dierenpark en Wildlands. De financiële afwikkeling van de miljoenen van Wildlands zijn nog niet rond. Forum voor Democratie heeft daar vragen in de Staten over gesteld. Over één ding zijn vriend en vijand het eens: de WMD moet zich alleen bezig houden met ons drinkwater en verder niks.