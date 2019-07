Dutchbat-veteraan verrast door standpunt kabinet in Srebrenica-drama

In totaal zochten 350 moslimmannen in juli 1995, na de val van de enclave Srebrenica, hun toevlucht op de Nederlandse basis in Potocari. De Bosnische Serviërs namen de mannen mee en brachten ze op bevel van generaal Mladic om het leven."Het standpunt van het kabinet verbaasd mij een beetje", reageert Dijkema op de Nederlandse erkenning van de aansprakelijkheid. "Vooral omdat de nabestaanden van de slachtoffers hebben aangegeven mogelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te gaan. Een stap die ik overigens volkomen zou snappen. De Nederlandse staat heeft zo lang geen verantwoordelijkheid willen nemen."Dutchbat had de moslimmannen volgens de Hoge Raad in 1995 de keuze moeten bieden op de compound te blijven. In navolging van de advocaat-generaal stelt de Hoge Raad echter wel dat Dutchbat niet met zekerheid kon weten dat de mannen gedood zouden worden toen ze hen de basis afstuurden. "Daar ben ik blij mee", zegt Dijkema. "Vergeet bovendien niet, dat we op de compound te maken hadden met erbarmelijke omstandigheden."De situatie op de Nederlandse basis was volgens Dijkema onbeschrijfelijk. "​Het zat overvol. Overal lag poep en pies; ziektes stonden op het punt van uitbreken. Voor ons als Dutchbatters was het onmogelijk om ons werk goed te doen. We hadden al heel veel meegemaakt en dagenlang geen bed meer gezien. Zie dan nog maar eens helder na te denken."De Hoge Raad zegt nu dat de staat voor 10 procent aansprakelijk is voor de dood van de moslimmannen. De nabestaanden krijgen een schadevergoeding, maar de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld. Dijkema begrijpt dat de uitspraak teleurstellend is voor de nabestaanden. "Deze 10 procent doet nooit recht aan de werkelijkheid. Het is onmogelijk om tientallen jaren later alle gebeurtenissen vanachter een bureau in te schatten."