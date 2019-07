Van Diever naar Armenië in een tweedehands transportbus

De actie is onderdeel van een groter project dat in samenwerking met Stichting Mensenkinderen is opgezet in 2018. "We hebben een straatarm dorpje in Armenië geadopteerd om ze iets beter in het zadel te helpen", vertelt Menno Kirghof.Uiteindelijk is het de bedoeling dat het dorpje grotendeels zelfstandig en zelfvoorzienend wordt. "De bus gaat er vooral voor zorgen dat het vervoeren van de producten richting de stad een stuk makkelijker wordt. Ze kunnen het nu ook wel, maar het duurt al snel twee uur voordat je er bent."Kirghof verwacht dat de rit in totaal zo'n vier tot vijf dagen duurt. "We houden overal rekening mee. De achterkant van de bus is ingericht met twee matrassen uit de kringloop en we hebben drie reservebanden mee. We kunnen daar dus wel even vertoeven."Bij aankomst verwacht Kirghof een warm welkom. "Ze weten dat we eraan komen, dus ik verwacht stiekem wel een feestelijk onthaal."