Maureen Bonder test nieuwe beloftes op CH De Wolden

Bonder timmert de laatste weken weer nadrukkelijk aan de weg. De Drentse amazone lijkt in de 9-jarige ruin Flierefluiter uiteindelijk de opvolger van Alex te hebben gevonden.In januari werd de nieuwe combinatie nog tweede in de finale van Indoor Hartje Drenthe in Beilen. In Polen werd ze onlangs derde in een Grote Prijs. “We zeggen al heel voorzichtig dat Flierefluiter misschien wel beter is dan Alex”, lacht Bonder.De Drentse amazone komt in eigen land de laatste jaren relatief weinig aan de start. Ze trekt vooral naar de internationale concoursen in Polen, Noorwegen en Denemarken. “Dat is een beetje zo gegroeid en het bevalt me daar ook prima. De wedstrijden tellen er minder deelnemers dan hier en dan is het net even makkelijker om vooraan mee te rijden.”Ook de handel speelt een belangrijke rol. Na de verkoop van Alex naar Amerika krijgt Bonder steeds meer kapitaalkrachtige klanten over de vloer. Wereldwijd is er grote vraag naar goede springpaarden, zeker nu nieuwe landen opkomen in de sport.Flierefluiter blijft vooralsnog. Het in Zeeland gefokte paard werd naar Noorwegen verkocht en kwam via die route in Drenthe terecht.In de vandaag verreden eerste kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag maakte Bonder met Flierefluiter een sterke indruk in het zware parcours. Bij de laatste hindernis kreeg ze niet de juiste afstand en moest ze een volte rijden. Daardoor bleef ze niet binnen de tijd en kreeg ze in totaal zes strafpunten.Op CH De Wolden rijdt Bonder ook met Gogotender. In het twee fasen parcours zat het de combinatie vandaag niet mee. Onderweg in de eerste fase van het parcours kreeg het duo een pechfout en bleef buiten de prijzen.