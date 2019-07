12.000 fietsers met heel veel kilometers in de benen

Voorzitter Jan Broertjes spreekt bij de finish in Westerbork van een geslaagd evenement. "We hebben fantastisch weer gehad. Niet te warm, niet te koud, weinig wind. Het was perfect fietsweer. Dat zie je ook aan de mensen. Iedereen is vrolijk."Ook de EHBO-posten hebben een rustige editie achter de rug, zeker vergeleken met vorig jaar, toen het evenement middenin een hittegolf plaatsvond. "Hier en daar was er een lekke band of kwamen mensen met de sturen tegen elkaar aan. Afgezien van een vrouw met een gebroken pols, wat natuurlijk erg is voor de betrokkenen, is er niets ernstigs gebeurd", aldus Broertjes.Tijdens de Fiets4Daagse worden er allerlei randactiviteiten georganiseerd. Bij de zogenoemde beleefposten kunnen fietsers even stoppen en genieten van cultuur of een hapje en een drankje. Zo ging de route dwars door Wildlands en het dorp Orvelte, waar het SIVO-festival plaatsvindt.Jannie Weijer fietste voor de 25e keer mee met het grootste fietsevenement van Nederland. De Drentse heide bij Hijken vond ze het mooiste deel van deze editie. "Ik mag graag naar de schapen kijken. Bij de heide bleven we even zitten om een broodje te eten."Vooraf waren er nog zorgen over de eikenprocessierups, maar die zorgen bleken niet nodig. "Er is daarover geen enkele klacht binnengekomen", vertelt Broertjes. "En dat terwijl de routes langs een flink aantal bomen met rupsen gaan."