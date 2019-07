Muziek, dans en zang tijdens 33ste editie van SIVO

Vandaag begint de 33ste editie van het dans- en muziekspektakel écht! Muziekgroepen uit onder andere Mexico, Oekraïne en India treden het gehele weekend op verschillende podia op.Drie jaar geleden was de sfeer wel anders. In november 2016 viel het doek voor het festival. Financieel kon het niet meer uit. "In 2016 was ik erbij", vertelt organisator Sjoerd Looijenga. "Toen hebben we in het bestuur de beslissing genomen dat we moesten stoppen. Er werd gezegd: je moet wel gek zijn als je dit ooit weer gaat opzetten."Toch is het festival weer van de grond gekomen. Na twee jaar geen editie, is de 33ste van start gegaan. "Het is best wel emotioneel", vertelt Looijenga. "Ik denk ook dat na de officiële opening een traantje wordt weggepinkt. Mensen zullen wel zoiets hebben van: dit hadden we echt niet gedacht twee jaar geleden. We zijn er nu tweeënhalf jaar mee bezig geweest en dan denk ik: het blijkt dus dat het idee achter SIVO nog zo van deze tijd is. En het is mooi dat toch zo veel mensen hun schouders eronder hebben willen zetten en dat er nu een nieuwe editie is."Maar de vraag blijft, houdt SIVO het hoofd nu wel boven water? Looijenga denkt van wel. "We hebben een goede start gehad dankzij de steun van de gemeente en de provincie. Midden-Drenthe is de culturele gemeente. Dus dat bood meer geld en mogelijkheden. Dat betekent dat we een goede financiële basis hebben en als ik om mij heen kijk hoop ik dat het de komende dagen zo door blijft gaan en dat we een potje kunnen krijgen en dat we het in 2020 weer kunnen organiseren."Ook doet de organisatie dingen anders dan voorheen: "We proberen het festival laagdrempelig te houden. Dat doen we door de entreeprijs op zes euro te houden. Ook hebben we meer activiteiten voor kinderen tot 4 jaar. Zij kunnen bijvoorbeeld een werelddans beoefenen. Daarnaast proberen ze ook meer eten aan te bieden wat bij de buitenlanders die het festival bezoeken, past."Op het terrein hangt een relaxte sfeer. De zussen Kuipers komen net van de Fiets4daagse en schuiven aan op het festival. "Het is hier heel goed", vertelt Ali Kuipers. "We hebben een mooie route gehad en zijn nu bij het festival aangekomen. Je wordt er blij van!"De dansers en muzikanten uit het buitenland kijken hun ogen uit. "De wegen zijn zo goed onderhouden", roept Tetiana Vechorko uit Oekraïne uit. Zoiets heeft ze nog nooit gezien. Ze is blij dat iedereen zo aardig is en hen wil helpen waar nodig. De Poolse Tomasz Kolbusziwsky is het met haar eens. Het Nederlandse gastgezin waar hij verblijft vangt hem heel goed op en hij doet alsof hij thuis is. Tetiana en Tomasz zijn beiden voor het eerst op het SIVO-Festival en vinden het een heel leuk evenement.De dansers en muzikanten uit India zijn het met Tetiana en Tomasz eens. Na een lesje Nederlands roepen ook zij: wij houden van SIVO!