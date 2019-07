Dak- en thuislozen beginnen eigen kringloopwinkel in Assen

WerkPro verzorgt de dagbesteding en begeleiding voor mensen met zware verslavingsproblemen en dak- en thuislozen. De organisatie zit met haar maatschappelijke opvang in het pand ernaast en wil met de kringloopwinkel dak- en thuislozen laten re-integreren in de samenleving.“Het past ook heel goed bij onze doelgroep. Mensen met heel weinig inkomen kunnen voor weinig geld hele leuke spullen ophalen. En alles verdient een tweede kans”, aldus Harriëtte Grave van WerkPro.De afgelopen maanden is er al druk gewerkt om de loods om te bouwen tot kringloopwinkel. Een groep van vijf mannen komt elke dag naar de loods om de ruimte klaar te maken.De 40-jarige Wesley Versteeg heeft een achtergrond in de bouw en doet al het timmerwerk. “Ik heb een hele tijd aan de kant gezeten en heb het nu eindelijk voor elkaar dat ik in september een opleiding kan beginnen. Dit is een mooie voorbereiding daarvoor, zodat ik weer een beetje aan het werktempo kan werken.”Aan de achterkant van de loods is inmiddels een magazijn gebouwd. In de winkelruimte staan meerdere stellingkasten en is er een toonbank gebouwd. In een hoek van het pand worden spullen verzameld die straks verkocht moeten worden.Grave gaat ervan uit dat het een succes wordt. “Ze zijn hier gewoon welkom. We zijn niet zo zeer bezig met wat ze eerder allemaal hebben gedaan en wat er is gebeurd. We zijn bezig met nu en wat ze wél kunnen. Samen bekijken we hoe we aan een goeie toekomst kunnen werken.”Mensen die iets kwijt willen kunnen dit nu al langs brengen aan de Havenkade 18. Volgende maand gaat Loods 18 open. Wanneer precies is nog niet duidelijk.