Drentse boeren zijn voor 13 miljoen euro aangekocht

Voor in totaal 13 miljoen euro zijn in Drenthe vier agrariërs die zijn uitgekocht om de stikstofuitstoot terug te dringen. Eerder wilde de provincie niet melden om hoeveel geld het ging. Daar blijft het mogelijk niet bij, want volgens de provincie liggen er nog andere concrete 'aankoopmogelijkheden'. Dat schrijft de provincie nu in een brief aan het Drentse parlement.

Zo'n honderd boeren hebben zich bij de provincie gemeld voor een uitkoopregeling. Daar zitten boeren bij die hun volledige bedrijf willen verkopen, maar ook gedeeltelijk of alleen de natuurvergunning. Met vijftig van hen is een gesprek geweest. Tot nu toe heeft het geleid tot het uitkopen van twee melkveehouders en twee varkenshouders. In de brief richting het parlement schrijft provinciebestuurder Henk Jumelet, die stikstof in zijn dossier heeft, dat de provincie denkt het 'tot effect zal komen' met een derde van die honderd boeren. "De inschatting is dat hier de komende jaren 90 miljoen euro voor nodig is."

Den Haag heeft voor de uitkoopregeling 350 miljoen euro voor de provincies beschikbaar gesteld. Deze regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied. De provincie doet het uitkopen van boerenbedrijven alleen op vrijwillige basis.

Provincie vraagt extra geld

De provincie vraagt nu aan het Drents parlement om 38 miljoen euro extra. Momenteel heeft de provincie een pot van 62 miljoen euro voor het aankopen van gronden. Daarmee kan de provincie agrarische gronden ombouwen naar natuur, om zo de natuur te herstellen. De 13 miljoen euro die is gebruikt om boeren aan te kopen is al aanvullend op dit budget. Het provinciebestuur vraagt nu aan de partijen om dat te verhogen naar 100 miljoen euro, om te anticiperen op de opgaven voor stikstof.

"De acute problematiek vraagt om adequate en snelle maatregelen vóór de boeren. Door een verhoging van het krediet kan de provincie boeren die zich vrijwillig en op eigen aangeven melden, direct faciliteren bij de (gedeeltelijke) verkoop van hun bedrijf", motiveert de provincie. Ze waarschuwt dat lopende onderhandelingen en stikstofaankopen stop moeten worden gezet als die verhoging er niet komt.

Nieuwe uitkoopregeling laat nog op zich wachten

De uitkoopregeling van het Rijk loopt in december af. Dat zou in eerste instantie in september zijn, maar is verlengd omdat een nieuwe regeling op zich laat wachten. Het ministerie van Landbouw heeft namelijk nog geen toestemming van de Europese Commissie voor een nieuwe uitkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen. Er wordt door de EU gekeken of het met staatssteun te maken heeft. Als het om ongeoorloofde staatssteun gaat, moeten boeren dat uiteindelijk terugbetalen.

De verhoging die de provincie wil, gebeurt nog zonder volledige duidelijkheid over deze regeling. Maar, de provincie verwacht wel dat er een regeling of bijdrage gaat komen. "Er is wel budget toegekend, maar het is nog niet geheel duidelijk onder welke condities van het Rijk deze middelen beschikbaar komen." Drenthe is alleen niet van plan om te wachten tot die duidelijkheid er is en wil alvast verder.

Nog ruim 2000 hectare nodig