Provincie vraagt om extra geld voor halen natuurdoelen

Zo'n honderd boeren heeft zich bij de provincie gemeld voor een aankoopregeling. Daar zitten boeren bij die hun volledige bedrijf willen verkopen of gedeeltelijk, en er vallen ook boeren onder met wie de provincie in gesprek is over toekomstperspectief. Met iedere boer is inmiddels een gesprek geweest. In de brief richting het parlement schrijft provinciebestuurder Henk Jumelet, die dit onderwerp in zijn dossier heeft, dat de provincie denkt de komende jaren 'tot effect zal komen' met een derde van die honderd boeren. "De inschatting is dat hier de komende jaren 90 miljoen euro voor nodig is." Hier kunnen altijd nog boeren bijkomen of vanaf gaan.