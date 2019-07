Video: jonge dassenwezen krijgen eten

Op de beelden van Harry Boerma zien we drie jonge dassen die zich tegoed doen aan het voer dat eerder dagelijks en inmiddels om de dag bij hun burcht geplaatst wordt. Het gaat goed met de dieren en het ziet ernaar uit dat zij zonder problemen groot zullen worden."We kregen de melding dat er melk uit de tepels van de aangereden das kwam. Dat betekent dat het dier zogend was en dus jongen achterliet. We wisten ongeveer om welke burcht het ging en zijn er meteen naartoe gegaan", vertelt Boerma. "De jongen kwamen ons al tegemoet omdat ze honger hadden."Op basis van een eigen recept hebben de vrijwilligers van de Dassenwerkgroep voedsel voor de jonge dassen gemaakt. Boerma: "Eerst hebben we een pulpachtig mengsel van gewelde hondenbrokken, honing, pindakaas en water gegeven. Inmiddels zijn we overgestapt op droge hondenbrokken."Om de jongen te verleiden het voer te proeven, heeft Boerma een spoor van een vanille-achtig aroma van het hol naar het voer gedruppeld en ook over het voer heen. "Dit werkte want zodra ze met hun neus in het voer zaten, waren ze er niet vanaf te slaan", aldus Boerma.Op de beelden is goed te zien dat de dieren zich krabben en hun vacht verzorgen. Een kwestie van instinct volgens Boerma. "De jonge dassen doen al graafpogingen en slepen met nestmateriaal. Soms gaat het mis: het jong wandelt achteruit richting het hol maar knalt dan tegen een boom."De dassen zijn waarschijnlijk eind februari geboren. Ze zijn nu dus een maand of vijf. Tot eind augustus worden ze bijgevoerd, op dit moment om de dag. "Ze eten de bakken met voer niet meer helemaal leeg. Dat betekent dat de dassen ook zelf voedsel zoeken en straks helemaal op eigen benen kunnen staan."