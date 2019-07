'Gemeente Emmen had hond niet mogen laten inslapen'

Eind mei werd Nina in beslag genomen, nadat de hond een meisje van 5 jaar oud in de arm beet. "Ze heeft daarbij een bijtwond opgelopen en is er ook door getraumatiseerd", zegt gemeentewoordvoeder Anita Klingenberg. "Het heeft voor onrust in de buurt gezorgd."Ook daarvoor was de hond volgens Klingenberg betrokken bij een flink aantal bijtincidenten. "Volgens mijn cliënt zijn die meldingen vals", reageert advocaat Baar.Omdat de vrouw vond dat haar hond ten onrechte in beslag genomen is, startte ze een procedure bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Haar zaak wordt in september behandeld. Ondertussen zat de hond in een asiel waar haar gedrag door onderzoekers van de Universiteit Utrecht werd onderzocht.Baar: "Vorige week zaterdag kreeg cliënte een brief thuis met het advies van de onderzoekers aan de gemeente. Ze adviseerden de hond te laten euthanaseren. Afgelopen maandag wilde ik bij de rechtbank in Assen een spoedprocedure starten tegen de inbeslagname, maar niet veel later werd ik door een jurist van de gemeente gebeld met de mededeling dat de hond al op 11 juli geëuthanaseerd was. Daarmee verviel de procedure bij de rechtbank, omdat er geen spoedeisend belang meer was.""Het advies dat de burgemeester kreeg, was de hond te laten inslapen. Daarom hebben we meteen doorgepakt", reageert Klingenberg. Volgens haar kan dat ondanks dat Nina's baasje pas in september terecht kan bij de gemeentelijke bezwarencommissie. "Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Het is voor mevrouw heel sneu. Maar wij moeten meerdere belangen tegen elkaar afwegen. Deze hond heeft vaker mensen gebeten en ook dieren. Dat leidt tot onrust. Zeker de laatste keer met dat kindje."Op de vraag of de gemeente het baasje niet had moeten informeren voor haar hond werd afgemaakt, zegt ze: "Als iemand een advocaat heeft, is het gebruikelijk dat wij daar contact mee opnemen.""Dat is dus gebeurd, maar wel te laat", zegt Baar. "En wat het extra wrang maakt: toen ik de gemeente vroeg het stoffelijk overschot over te dragen aan mevrouw, omdat ze de hond graag zelf wilde cremeren, bleek dat al vernietigd te zijn."Zijn cliënte is 'behoorlijk emotioneel volgens de advocaat. "Maar wat er is gebeurd, is juridisch ook niet toelaatbaar. Een burgemeester is niet bevoegd een hond te laten euthanaseren. Als het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld een dier in beslag neemt en het advies krijgt het te laten afmaken, krijgt de eigenaar altijd een week om bijvoorbeeld een contra-expertise aan te vragen. Dat is nu niet gebeurd. Ook moet iemand altijd de kans krijgen de zaak aan de rechter voor te leggen voordat een dier wordt geëuthanaseerd. Dat dat hier niet is gebeurd, heeft me erg verbaasd. Het lijkt erop dat de gemeente de juridische procedure niet kent."Baar stelt de gemeente aansprakelijk. Behalve een procedure die nog bij de gemeentelijke bezwarencommissie loopt over de inbeslagname volgt er nu ook één over de in zijn ogen voorbarige euthanasie. Als de bezwarencommissie in het nadeel van de vrouw uit Veenoord beslist, kan ze alsnog een zaak aanspannen bij de bestuursrechter.