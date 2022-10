Lukkien wil weer vertrouwen bouwen na vier verliespartijen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien zag zijn ploeg controle hebben en de beste kansen krijgen tegen een goede ploeg, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt na de wedstrijd tegen SC Heerenveen: 0-0.

"Op basis van de verhoudingen hadden we een overwinning verdiend", blikt Lukkien terug. "Ik vond het bewonderenswaardig om te zien hoe we voor elkaar gewerkt hebben."

Na vier verliespartijen is het vertrouwen bij de Drentse club broos, erkent ook Lukkien en dus moet dat weer opgebouwd worden met resultaten. "Dan hoop je eigenlijk als trainer dat de kwaliteit hoger is, want ik vond dat we aan de bal echt meer mogelijkheden hadden. Maar misschien mag je dat ook niet verwachten na vier verloren wedstrijden."

Breipartij tegen Eagles

"We hebben het de hele week gehad over de breipartij tegen de Eagles", vervolgt de trainer. "We kunnen goed voetballen, maar het moet niet een doel op zich worden. Tegen SC Heerenveen wilden we snel en direct vooruit spelen. Dat heb ik vanavond teruggezien. Bij tijd en wijle zelfs te direct, want als je een man over hebt in het middenveld moet je die zoeken."

Lukkien noemt het resultaat tegen de Friezen een punt met perspectief. "Soms moet je ook voelen dat een punt het maximale is. Dan moet je wel blijven prikken. Dat hebben we bijvoorbeeld met de geweldige pass van Keziah Veendorp op Rui Mendes ook gedaan. Maar we hebben niet meer naïef aangevallen en dan krijg je een punt."

Conclusie