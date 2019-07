Man en kind naar ziekenhuis na brand in Emmen

Zes andere mensen moesten in een ambulance worden behandeld, omdat ze rook hadden ingeademd. Meerdere woningen in de flat moesten worden ontruimd.De brand brak rond vier uur uit op de benedenverdieping van het flatgebouw. Of het gaat om een woning of een berging van een van de bovengelegen woningen is niet duidelijk. De brandweer kwam met meerdere bluswagens naar de de flat in de wijk Emmermeer om het vuur te blussen.De politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren en sluit brandstichting niet uit. Dat heeft ermee te maken dat in de omgeving ook containers in brand stonden.