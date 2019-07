Assen een van de hoofdplaatsen van Nationale Sportweek

Assen is in september een van de drie hoofdplaatsen tijden de Nationale Sportweek van NOC*NSF. Begin september wordt bekend wat er in de week vanaf 20 september allemaal wordt georganiseerd in Assen.

"Wij zijn blij met deze titel. Hiermee kunnen we het belang van sport en bewegen nog meer onder de aandacht brengen in Assen", zegt wethouder Janna Booij.Omdat Drenthe is uitgeroepen tot European Community of Sport was Assen al een tijdje in beeld om een van de zogenoemde 'host-cities' te worden. “Al het hele jaar laat Drenthe door middel van verschillende evenementen zien wat sport met mensen doet en hoe belangrijk dit is. De komst van de NOC*NSF Nationale Sportweek kan dat versterken", reageert gedeputeerde Henk Brink.De andere steden die extra aandacht krijgen tijdens de jaarlijkse sportweek zijn Den Haag en Nieuwegein. De sportweek wordt dit jaar voor de zestiende keer gehouden en heeft tot doel sport te promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen.In Assen is de organisatie in handen van een plaatselijk comité. Het thema is 'Sport doet wat met je'. De gemeente roept sportverenigingen en organisaties in Assen op mee te denken over het programma.