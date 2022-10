Assen verhuist foto-expositie na klachten naar de Brink

Foto's van naakte en zoenende mannen op het Koopmansplein in Assen vielen niet goed bij meerdere Assenaren, zo werd vorige week duidelijk. Het gaat om de Pride Photo-expositie Celebrating the Unseen. Na klachten heeft de gemeente Assen in overleg met het bestuur van de Pride Photo Exhibition besloten om de expositie te verplaatsen naar de Brink.