Boeren- en boerinnenkalender Drents getint: 'Ik ben nog vrijgezel hoor, schrijf maar op'

Roos moet naar eigen zeggen nog even wennen aan het idee dat ze straks mogelijk op plekken komt waar een kalender hangt, waarop ze zelf schaars gekleed te zien is. Dat geldt ook voor Anno van Dijk, de enige Drentse boer die de boeren- en boerinnenkalender wist te halen. Het zorgde in één specifieke groepsapp al voor de nodige reacties, want Anno en Roos kennen elkaar goed. "We zitten in dezelfde vriendengroep", lacht Anno. Het tweetal reisde dan ook samen af naar de fotoshoot.

"Maar ik kan me voorstellen dat het voor Roos spannender was dan voor mij, want als boerin laat je toch net iets meer van jezelf zien dan boeren doen", vindt hij. Desondanks sprong Anno een gat in de lucht toen hij het verlossende mailtje kreeg dat hij een plekje zou krijgen op de kalender. "Ja, toen ik dat las was ik wel blij, hoor. Ik vind het echt een eer om op die kalender te staan, honderd procent. En als het me deze keer niet was gelukt, dan had ik het volgend jaar gewoon weer geprobeerd."