Regen kan de pret niet drukken op Taribush Kuna Festival

Tussen het gezang van piraten, de voorleeskunsten van een creatieveling en de geur van het eten van de foodtrucks, struinen de bezoekers over het terrein. Vanaf twaalf uur is het festival geopend en er zijn direct al veel mensen op de been. Ook vandaag staat weer in het teken van onder meer activiteiten, theaterstukken, muziek, kunst en workshops.De afgelopen twee dagen waren volgens organisator Marthijn Wolting perfecte festivaldagen. ​"Het is het echt fantastisch gegaan. Donderdag zijn we begonnen en toen was het gigantisch druk en gisteren was het grandioos festival weer." Vandaag is het wel anders. "Het kan behoorlijk gaan regenen en eventueel wat onweer. Vanmorgen zijn we al druk bezig geweest met alles te zekeren. Dus we zijn erop voorbereid. Het kan komen."Wolting is dé persoon die ervoor zorgt dat alles blijft draaien. En met slecht weer of zelfs noodweer hebben ze rekening gehouden. "Als het hard gaat regenen en onweren, dan hebben we plekken uitgekozen waar we gaan staan. De organisatie houdt via de portofoon contact met elkaar. Uiteraard zijn de hulpdiensten ook ingeseind en de hulpdienstroutes zijn ook klaar voor gebruik, dus daar zijn we goed op voorbereid. We gaan er echter niet vanuit dat er iets misgaat."De regendruppels lijken de bezoekers niet te deren. Een enkeling roept juist dat het weer zo perfect is. Mensen lijken goed voorbereid en hebben de poncho's en paraplu's uit de kast getrokken. Hebben ze die dan toch niet, worden de tenten gebruikt als schuilplaats.Tussen de regendruppels door klinkt het vrolijke gezang van mensen verkleed als piraat uit de bossen. "We zijn op zoek naar de schat!" Kinderen staan vol verbazing en interesse om hen heen. Het zijn lieve piraten, zo wordt benadrukt. Bang zijn hoeft niet.Een paar meter verderop geeft een man een klein optreden. Ook hier zijn het de kinderen die vooraan staan. Vrolijk bewegen ze hun armen op en neer om mee te dansen en muziek te maken met de van de zanger gekregen samba-achtige instrumenten.De sfeer zit er goed in, stelt Wolting vast. "Het is de sfeer waar mensen hier voor komen. We hebben een unieke setting, heel veel intieme concertjes en dat is wat Kuna uniek maakt."Elf jaar geleden startte het Taribush Kuna Festival. "Het is eigenlijk een uit de hand gelopen vriendenfeest. Maar het maximale bezoekersaantal is bereikt. Vorig jaar hadden we een dikke 11.000 bezoekers en we gaan absoluut niet groter." Voor Wolting is het belangrijk dat die intieme concertjes behouden worden en ook vandaag lijkt dat doel weer behaald te zijn.