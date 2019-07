Een ode aan de Fiat-tractor In Wezuperbrug

"Wij zijn allemaal Fiat-gekken", vertelt Ap Gerbers. "Mijn vader had vroeger een loonbedrijf en die had allemaal Fiat-tractoren." Zelf heeft Gerbers achttien Fiat-tractoren. Een échte fan dus.Zoon Willem Gerbers zit in het bestuur van de CNH Fiat Tractorclub. Met de club hebben ze dit opgetogen. Vandaag, tijdens deze ode aan de Fiat-tractor, rekenen ze op zo'n 70 tot 80 mensen die meerijden in een stoet. "Die rit is natuurlijk een gebruikelijk gebeuren", vertelt vader Gerbers. "Je rijdt van één plek naar een andere, nog geheime locatie, daar ga je lunchen en dan gaan je weer terug."De trotsheid van de Fiat-eigenaren overheerst op het terrein. "Het is mijn merk", vertelt Robin Wiltingh. "Een Fiat-tractor wordt niet meer gemaakt en tja... Het is gewoon het beste merk dat het er is."Buurvrouw Trijn Tangenberg komt even een kijkje nemen op het terrein. Haar zoon rijdt mee in de stoet. Vroeger hadden ze een loonbedrijf, dus ook zij is erg bekend met het merk. "We zijn begonnen met Fiat en het is altijd Fiat gebleven. Ik weet niet anders dan dat het Fiat is geweest."En dat geldt ook voor talloze anderen die op het terrein lopen. Het merk heeft de harten van velen veroverd. En omdat een tractor niet moet wegroesten in een schuur, worden deze Fiat-machines aan heel Drenthe getoond.