Kletsnat DTM-debuut op TT Circuit: supervet geluid

Na driekwart van de race spinde de Limburger en moest hij door schade aan zijn Audi noodgedwongen de pits opzoeken. Maar het was toch al niet de dag van Frijns. Want door een olie-lek verscheen de coureur uit Maastricht te laat aan de start en moest hij vanuit de pitstraat vertrekken. De enige meevaller voor Frijns vandaag was dat, in verband met de zware regenval, het hele veld vanachter de safety-car moest starten. Hierdoor kon hij gemakkelijk aansluiten.Na achttien jaar verhuisden de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) van Zandvoort naar Assen. In de voorverkoop gingen 22.000 tickets over de toonbank. Dat zorgde vandaag, ondanks het weer, voor een volle hoofdtribune tijdens de DTM-race. Daarnaast werd de paddock ook druk bezocht.Tijdens de pit-walk van vanmorgen, die voor iedereen vrij toegankelijk was, was duidelijk te zien dat Assen kennismaakte met een nieuw fenomeen. Afgeladen vol was het. "Het is mooi dat je de motoren in de auto's ook kunt zien. Ik ben zelf ook monteur dus ik vind dat interessant', laat een bezoeker weten. "Het zijn supervette auto's met een supervet geluid", vult een jonge fan aan.Het bijprogramma van de DTM bestond vandaag uit de Lotus-Cup, de Porsche Carrera Cup, de Boss GP en de W-series van de vrouwen. In die laatste klasse is één Nederlandse actief: de 24-jarige Beitske Visser uit het Friese Uitwellingerda. Zij handhaafde zich op de tweede plaats in het kampioenschap. Zowel in de kwalificatie als de race werd ze vierde in Assen. Morgen om 9.00 uur komen de vrouwen nog een keer in actie, maar die race telt niet mee voor het kampioenschap.