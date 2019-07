Relatief weinig verdrinkingen in Drenthe

Het gaat om accidentele verdrinkingen, dus niet om verdrinking bij een vervoersongeval, moord of zelfdoding. Alleen in Flevoland verdronken in de periode 2014-2018 minder mensen, namelijk zeven.Het aantal verdrinkingen in Nederland is in de afgelopen decennia gedaald. Halverwege vorige eeuw verdronken jaarlijks vier- tot vijfhonderd inwoners. Vanaf 2000 schommelt dit aantal rond 88.In 2018 is voor het eerst sinds 2002 echter weer een stijging te zien van meer dan dertig procent. Vorig jaar verdronken 112 inwoners, 89 mannen en 23 vrouwen. Dat zijn er 27 meer dan in 2017.De toename van het aantal verdrinkingsdoden is alleen bij personen vanaf twintig jaar. Bij jongeren onder de twintig jaar blijft het aantal noodlottige ongevallen door verdrinking de laatste jaren op hetzelfde niveau van gemiddeld veertien slachtoffers per jaar. In alle leeftijdsgroepen tot zestig jaar zijn relatief veel personen met een niet-westerse migratieachtergrond verdronken.In 2018 kwamen ook 26 buitenlandse bezoekers door verdrinking om het leven. De helft van die slachtoffers woonde in Duitsland.