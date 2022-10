113-bankjes in Assen moeten uitnodigen tot praten over zelfdoding

Vanaf vandaag kun je ze overal tegenkomen in Assen: 113-bankjes die uitnodigen om te praten over zelfdoding. Vandaag werd het eerste bankje onthuld voor het station in Assen.

De tekst 'een goed gesprek begint met iemand écht zien' staat op de goudkleurige plaat van de 113-bankjes die sinds vandaag in Assen staan. De eerste zitplaats werd vanochtend onthuld door initiatiefnemer Anne Gietema en wethouder Jan Broekema. "Het bordje nodigt uit om te praten. Wij vinden het belangrijk dat mensen met elkaar in contact komen en elkaar helpen om minder eenzaam te zijn", aldus Gietema.

QR-code

De bankjes zijn onderdeel van een campagne van 113 Zelfmoordpreventie. Een QR-code op de plaat verwijst naar een website waarop een online training te volgen is om te leren praten over zelfdoding. Inmiddels doen meer dan vijftig gemeenten mee. Assen is de eerste plek in Drenthe met zo'n plaat op een bankje.

Het stationsplein in de Drentse hoofdstad is niet de enige plek waar een bankje komt te staan. "In elke wijk in Assen willen we eentje plaatsen", vertelt wethouder Jan Broekema. "Ook in Assen zijn er mensen die zich eenzaam voelen. Ik denk dat dit een eenvoudige, praktische manier is om eenzaamheid tegen te gaan."

Gratis koffie tijdens Week tegen eenzaamheid